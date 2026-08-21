​Man City në bisedime për anësorin brazilian

Manchester City është në bisedime për një marrëveshje me anësorin e Palmerias, Allan Elias. City shpreson të arrijë një marrëveshje për sulmuesin 22-vjeçar mes bisedimeve të vazhdueshme me Tottenham Hotspur rreth një marrëveshjeje për Savinhon, me Spurs që shpresojnë gjithashtu të përfundojë një transferim për Omar Marmoush. Ndërkohë, Tottenhami dështoi në një transferim për Savinhon…

Sport

21/08/2026 13:12

Manchester City është në bisedime për një marrëveshje me anësorin e Palmerias, Allan Elias.

City shpreson të arrijë një marrëveshje për sulmuesin 22-vjeçar mes bisedimeve të vazhdueshme me Tottenham Hotspur rreth një marrëveshjeje për Savinhon, me Spurs që shpresojnë gjithashtu të përfundojë një transferim për Omar Marmoush.

Ndërkohë, Tottenhami dështoi në një transferim për Savinhon verën e kaluar, por braziliani ndërkombëtar tani ka të ngjarë të vulos një transferim në Londrën veriore. Marmoush, i cili mbërriti në stadiumin Etihad nga Eintracht Frankfurt në janar 2025, gjithashtu mund të ndjekë të njëjtin shembull.

Allan është në plan të jetë zëvendësuesi i Savinhos gjatë asaj që mund të jetë një fund i ngjeshur i afatit kalimtar të Cityt.

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