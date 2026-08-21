Arteta mbyll derën e largimit të Zubimendit: Është shumë i rëndësishëm për ne
Mikel Arteta ka reaguar ndaj zërave të fundit për një largim të mundshëm të Martin Zubimendit nga Arsenali, duke bërë të qartë se mesfushori spanjoll vazhdon të jetë pjesë e rëndësishme e planeve të tij. Zubimendi është përmendur vazhdimisht në merkato, me disa prej klubeve më të mëdha evropiane që kanë shfaqur interesim për të.…
Sport
Mikel Arteta ka reaguar ndaj zërave të fundit për një largim të mundshëm të Martin Zubimendit nga Arsenali, duke bërë të qartë se mesfushori spanjoll vazhdon të jetë pjesë e rëndësishme e planeve të tij.
Zubimendi është përmendur vazhdimisht në merkato, me disa prej klubeve më të mëdha evropiane që kanë shfaqur interesim për të. Në mesin e skuadrave të lidhura me 27-vjeçarin janë përmendur edhe Real Madridi dhe Chelsea.
Megjithatë, Arteta nuk ka lënë shumë hapësirë për interpretime sa i përket së ardhmes së mesfushorit.
“Jo, ai është një lojtar shumë i rëndësishëm”, u përgjigj trajneri i Arsenalit kur u pyet nëse ekziston mundësia që Zubimendi të largohet.
Arteta shkoi edhe më tej, duke vlerësuar kontributin e spanjollit gjatë sezonit të kaluar.
“Pa dyshim, ai ishte një nga lojtarët më të mirë për Arsenalin sezonin e kaluar. Pa të, ne kurrë nuk do të kishim arritur në pozicionin në të cilin u gjendëm në javët e fundit”, deklaroi ai.
Zubimendi iu bashkua Arsenalit për një shumë prej mbi 60 milionë eurosh, por deri më tani nuk ka pasur një rol të padiskutueshëm në formacionin bazë, me Declan Rice që shpesh ka qenë zgjedhja e parë në mesfushë.
Pavarësisht kësaj, mesazhi i Artetës duket i qartë: Arsenali nuk e konsideron Zubimendin një lojtar për t’u larguar dhe trajneri spanjoll vazhdon ta shohë atë si një element të rëndësishëm të skuadrës.