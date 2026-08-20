Drita ndalet në barazim ndaj Inter d’Escaldes, gjithçka vendoset në ndeshjen e kthimit

Drita nuk ka arritur të marrë fitore në ndeshjen e parë të play-offit të Ligës së Konferencës, duke barazuar 2-2 me Inter Club d’Escaldes në stadiumin “Fadil Vokrri”. Skuadra gjilanase e nisi takimin në mënyrë të shkëlqyer dhe kaloi në epërsi që në minutën e katërt, me golin e Hajdin Salihut, transmeton lajmi.net. Mysafirët nga…

Sport

20/08/2026 22:21

Drita nuk ka arritur të marrë fitore në ndeshjen e parë të play-offit të Ligës së Konferencës, duke barazuar 2-2 me Inter Club d’Escaldes në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Skuadra gjilanase e nisi takimin në mënyrë të shkëlqyer dhe kaloi në epërsi që në minutën e katërt, me golin e Hajdin Salihut, transmeton lajmi.net.

Mysafirët nga Andorra reaguan shpejt dhe arritën ta barazojnë rezultatin në minutën e 13-të, kur shënoi Domingo Berlanga.

Drita e riktheu avantazhin pak para përfundimit të pjesës së parë. Blerim Krasniqi realizoi në minutën e 42-të, duke dërguar skuadrën kosovare në pushim me epërsi 2-1.

Megjithatë, avantazhi nuk zgjati deri në fund. David López shënoi në minutën e 56-të për ta vendosur rezultatin përfundimtar në 2-2.

Kështu, pas ndeshjes së parë, asnjëra skuadër nuk ka krijuar avantazh para duelit të kthimit.

Ndeshja e dytë do të zhvillohet më 27 gusht në Andorrë, ku Drita do të synojë fitoren dhe kualifikimin në fazën e ligës së Ligës së Konferencës./lajmi.net/

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