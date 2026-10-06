Lladrovci: Emri i Justina Shiroka Pula për presidente është diskutuar tash e 3 muaj- do ishte e jashtëzakonshme
Sinjale pozitive po jepen nga PDK-ja për propozimin e kryeministrit Albin Kurti që Justina Shiroka Pula të jetë emri për presidente të vendit. Madje Ramiz Lladrovci nga PDK-ja tha se emri i saj duhet të jetë i pranueshëm jo vetëm nga PDK-ja, por nga të gjitha subjektet politike. Lladrovci tha se ka tre muaj që…
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Sinjale pozitive po jepen nga PDK-ja për propozimin e kryeministrit Albin Kurti që Justina Shiroka Pula të jetë emri për presidente të vendit.
Madje Ramiz Lladrovci nga PDK-ja tha se emri i saj duhet të jetë i pranueshëm jo vetëm nga PDK-ja, por nga të gjitha subjektet politike.
Lladrovci tha se ka tre muaj që është diskutuar emri i saj për presidente, transmeton lajmi.net.
“Është përmend dhe është propozuar. Mendoj se është një zonjë e jashtëzakonshme që e pranon pozitën e presidentes, është diskutu për tre muaj emri i saj”,tha ai.
Lladrovci tha se propozimi është i qëlluar dhe i jashtëzakonshëm./Lajmi.net/