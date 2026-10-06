Lladrovci: Emri i Justina Shiroka Pula për presidente është diskutuar tash e 3 muaj- do ishte e jashtëzakonshme

Sinjale pozitive po jepen nga PDK-ja për propozimin e kryeministrit Albin Kurti që Justina Shiroka Pula të jetë emri për presidente të vendit. Madje Ramiz Lladrovci nga PDK-ja tha se emri i saj duhet të jetë i pranueshëm jo vetëm nga PDK-ja, por nga të gjitha subjektet politike. Lladrovci tha se ka tre muaj që…

Lajme

06/10/2026 23:04

Sinjale pozitive po jepen nga PDK-ja për propozimin e kryeministrit Albin Kurti që Justina Shiroka Pula të jetë emri për presidente të vendit.

Madje Ramiz Lladrovci nga PDK-ja tha se emri i saj duhet të jetë i pranueshëm jo vetëm nga PDK-ja, por nga të gjitha subjektet politike.

Lladrovci tha se ka tre muaj që është diskutuar emri i saj për presidente, transmeton lajmi.net.

“Është përmend dhe është propozuar. Mendoj se është një zonjë e jashtëzakonshme që e pranon pozitën e presidentes, është diskutu për tre muaj emri i saj”,tha ai.

Lladrovci tha se propozimi është i qëlluar dhe i jashtëzakonshëm./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

Justina Shiroka Pula niset nga lagja Marigona drejt Kuvendit të Kosovës

October 6, 2026

Deputetët nisin të mblidhen në Kuvend, pritet seanca për të votuar...

October 6, 2026

PDK në Kuvend për ta votuar Ligjin për Specialen, kundërkandidate e...

October 6, 2026

Arrihet marrëveshja, Justina Shiroka Pula pritet të votohet edhe nga PDK...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

Justina Shiroka Pula niset nga lagja Marigona drejt Kuvendit të Kosovës

Deputetët nisin të mblidhen në Kuvend, pritet seanca...

PDK në Kuvend për ta votuar Ligjin për...

Arrihet marrëveshja, Justina Shiroka Pula pritet të votohet...