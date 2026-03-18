Liverpooli e dominon Galatasarayn në ndeshjen e kthimit, kualifikohet në çerekfinale

Liverpooli është kualifikuar në çerekfinale të Ligës së Kampionëve. “Reds” triumfoi bindshëm 4:0 ndaj Galatasarayt në 1/8 e finales së kësaj garë. Ndeshja e parë në Stamboll u mbyll me fitore minimale të turqve, por në Angli ishte tjetër episod. Szoboszlai kaloi vendasit në epërsi në minutën e 25-të, duke barazuar rezultatin e përgjithshëm. Krejt…

18/03/2026 23:00

Liverpooli është kualifikuar në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

“Reds” triumfoi bindshëm 4:0 ndaj Galatasarayt në 1/8 e finales së kësaj garë.

Ndeshja e parë në Stamboll u mbyll me fitore minimale të turqve, por në Angli ishte tjetër episod.

Szoboszlai kaloi vendasit në epërsi në minutën e 25-të, duke barazuar rezultatin e përgjithshëm.

Krejt në fundin e pjesës së parë, Salah dështoi të realizonte nga penalltia.

Por, egjiptiani e shpagoi veten në 45 minutëshin e dytë me gol dhe asist.

Fillimisht, ai asistoi për Ekitiken që realizoi për 2:0 në minutën e 52-të.

Vetëm një minutëm ë vonë, Gravenberch shënoi për 3:0.

E Mohamed Salah me gol të bukur në minutën e 64-të, e vulosi fatin e këtij takimi.

Në çerekfinale, Liverpooli tani do të ketë punë me kampionin në fuqi të Europës, Paris Saint-Germain.

