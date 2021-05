Ishte ylli kosovar, Lirim Kastrati që shënoi golin e fitores për skuadrën e tij, shkruan lajmi.net.

Pas plotë 101 minuta lojë, Kastrati realizoi gol me vollej nga distanca.

Për më shumë shikojeni golin që i solli Ujpestit trofeun e Kupës së Hungarisë./Lajmi.net/

🔥 WOW, JUST WOW! 🇽🇰🇭🇺

Lirim Kastrati has just scored stunner for @ujpestfc1885 in the 110th minute to win them the Magyar Cup final 🏆.

Absolute scenes! 😍 pic.twitter.com/sh1cKHZ2D8

— Dardanian Football (@DardanianFooty) May 3, 2021