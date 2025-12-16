Limaj: Me gjithë vullnetin tonë, koalicioni me PDK-në nuk u realizua

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, foli për arsyet pse nuk u realizua një koalicion mes Nismës dhe Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). Limaj tha se, ndonëse ekzistonte dëshira për ta larguar nga pushteti qeverinë aktuale, një gjë e tillë nuk u bë e mundur. Sipas tij, Nisma kishte shprehur gatishmëri të plotë për një…

16/12/2025 22:02

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, foli për arsyet pse nuk u realizua një koalicion mes Nismës dhe Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).

Limaj tha se, ndonëse ekzistonte dëshira për ta larguar nga pushteti qeverinë aktuale, një gjë e tillë nuk u bë e mundur. Sipas tij, Nisma kishte shprehur gatishmëri të plotë për një listë të përbashkët, por marrëveshja nuk u arrit.

“Për ta ndryshuar qeverisjen, për ta mundur këtë pozitë dhe këtë parti që është në pushtet, fatkeqësisht, me gjithë vullnetin tonë, kjo nuk ndodhi. Ne e kemi bërë publike dhe gatishmëria jonë ka qenë 100 për qind që ta bëjmë këtë listë të përbashkët. E kam të vështirë të shpjegoj pse nuk ka ndodhur, por ka ndodhur,” tha Limaj në Kanal10.

Ai shtoi se, pavarësisht dështimit të koalicionit, Nisma do të vazhdojë rrugën e saj politike duke garuar e vetme në zgjedhje.

