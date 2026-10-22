Limaj kritikon mënyrën si u veprua me ligjin për Specialen: Është zgjedhur rruga më e keqe
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, e ka cilësuar si “goxha shokuese” atë që ka ndodhur lidhur me ligjin, duke kritikuar mënyrën se si është vepruar dhe duke thënë se ka pasur alternativa të tjera. Duke folur në emisionin “Pressing”, Limaj ka thënë se nuk ka informacione të mjaftueshme se si është arritur deri te…
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Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, e ka cilësuar si “goxha shokuese” atë që ka ndodhur lidhur me ligjin, duke kritikuar mënyrën se si është vepruar dhe duke thënë se ka pasur alternativa të tjera.
Duke folur në emisionin “Pressing”, Limaj ka thënë se nuk ka informacione të mjaftueshme se si është arritur deri te kjo situatë, por ka vlerësuar se është zgjedhur rruga më e keqe.
“Është goxha shokuese kjo që e pamë sot”, ka deklaruar Limaj.
“Mënyra se si e kanë zgjedhur me bërë këtë veprim nuk e di, nuk kemi informacione si ka ardhur këtu, është zgjedhur rruga më e keqe”, ka thënë Limaj.
Ai ka thënë se, nëse synimi ka qenë që ligji të ndiqte një procedurë tjetër, presidentja mund ta dekretonte atë dhe më pas të ndërmerreshin hapa për plotësimin apo ndryshimin e tij.
“Nëse kanë dashtë me shku në atë rrugë, presidentja me dekretu ligjin, e pastaj me hy me plotësu ndryshu ligjin…Ose ndonjë amandament problematik kanë mujtë me ja dhënë presidentes dhe ajo me kthy ligjin me disa amandamente që kërkon me u plotësu ligji, me një arsyetim të qartë”, tha Limaj.
Sipas tij, ai “ligj Kushtetues nuk bëhet”.