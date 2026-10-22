Pasi e ktheu në Kuvend Ligjin për Specialen, Presidentja takohet me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese Federale të Gjermanisë
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka pritur sot në takim kryetarin e Gjykatës Kushtetuese Federale të Gjermanisë, Stephan Harbarth. Takimi vjen pasi Presidentja vendosi ta kthejë në Kuvend për rishqyrtim Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, transmeton lajmi.net. Sipas njoftimit të Presidencës, gjatë takimit Shiroka-Pula dhe Harbarth kanë shkëmbyer mendime…
Lajme
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka pritur sot në takim kryetarin e Gjykatës Kushtetuese Federale të Gjermanisë, Stephan Harbarth.
Takimi vjen pasi Presidentja vendosi ta kthejë në Kuvend për rishqyrtim Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, transmeton lajmi.net.
Sipas njoftimit të Presidencës, gjatë takimit Shiroka-Pula dhe Harbarth kanë shkëmbyer mendime për rëndësinë e mbrojtjes së rendit kushtetues, garantimin e të drejtave dhe lirive themelore, si dhe sundimin e ligjit.
Po ashtu, është diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Gjermanisë në këto fusha.
Një tjetër temë e takimit ka qenë diaspora e Kosovës në Gjermani, me theks të veçantë te edukimi dhe integrimi i saj, si dhe kontributi që komuniteti kosovar vazhdon të japë në jetën ekonomike dhe shoqërore të Gjermanisë.
Ndërkohë, vendimi i Presidentes për kthimin e Ligjit për Specialen në Kuvend për rishqyrtim ka nxitur reagime në skenën politike, ndërsa pritet që deputetët ta trajtojnë sërish atë./lajmi.net/