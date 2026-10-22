Ramadani: Kush luan me ligjin për Specialen, do të trajtohet si kundërshtar i UÇK-së

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka deklaruar se kushdo që, sipas tij, është përfshirë në atë që e cilëson si lojë me kthimin e ligjit në Kuvend, do të trajtohet si kundërshtar i UÇK-së. Ramadani ka thënë se ky qëndrim vlen pavarësisht gjinisë apo përkatësisë partiake të personave që, sipas tij, janë përfshirë në këtë…

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22/10/2026 22:40

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka deklaruar se kushdo që, sipas tij, është përfshirë në atë që e cilëson si lojë me kthimin e ligjit në Kuvend, do të trajtohet si kundërshtar i UÇK-së.

Ramadani ka thënë se ky qëndrim vlen pavarësisht gjinisë apo përkatësisë partiake të personave që, sipas tij, janë përfshirë në këtë proces.

“Ne kemi me u sjellë me këndo që ka hy në këtë lojë si me kundërshtarët politik të UÇK-së, kushdo që është burra e gra, të cilësdo parti, për ne futen në një thes me kundërshtarët dhe goditësit e UCK-së “, tha Ramadani në Pressing.

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