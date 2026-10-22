Pas kritikave, Rama e editon postimin dhe e vendos fotografinë familjare nga Samiti i Berlinit ku shihet edhe Kurti
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka edituar postimin e tij në Facebook, duke vendosur një fotografi të re familjare nga Samiti i Procesit të Berlinit, ku tashmë shihet edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Më herët gjatë ditës, Rama kishte publikuar një fotografi nga samiti i mbajtur në Shën Stefan të Malit të Zi,…
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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka edituar postimin e tij në Facebook, duke vendosur një fotografi të re familjare nga Samiti i Procesit të Berlinit, ku tashmë shihet edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.
Më herët gjatë ditës, Rama kishte publikuar një fotografi nga samiti i mbajtur në Shën Stefan të Malit të Zi, në të cilën nuk shiheshin Kurti dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, transmeton lajmi.net.
Publikimi i fotografisë së parë nxiti reagime dhe kritika në komente, për shkak të mungesës së dy liderëve nga fotografia e publikuar nga kryeministri shqiptar.
Pas këtyre reagimeve, Rama e ka ndryshuar postimin, duke vendosur fotografinë ku shihet edhe Kurti.
Ndërkohë, Samiti i Procesit të Berlinit po mbahet në Mal të Zi, me pjesëmarrjen e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesve evropianë./lajmi.net/