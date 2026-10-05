Ligji për Specialen, Hoxhaj: Është detyrë e çdo Qeverie që ta miratojë

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka folur në “Edicionin Special” të Klan Kosovës lidhur me Ligjin për Dhomat e Specializuara. Hoxhaj ka deklaruar se PDK-ja vazhdon të konsiderojë se Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe Kadri Veseli nuk duhet të trajtohen vetëm si ish-pjesëtarë të partive politike, por edhe si udhëheqës…

Lajme

05/10/2026 23:39

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka folur në “Edicionin Special” të Klan Kosovës lidhur me Ligjin për Dhomat e Specializuara.

Hoxhaj ka deklaruar se PDK-ja vazhdon të konsiderojë se Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe Kadri Veseli nuk duhet të trajtohen vetëm si ish-pjesëtarë të partive politike, por edhe si udhëheqës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Ne edhe më tutje mendojmë që Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi e Kadri Veseli, të gjithë të cilët po mbahen në Hagë, nuk janë vetëm si anëtarë të partive politike. Ata janë udhëheqës të UÇK-së. Aktgjykimi e ka goditur jo vetëm historinë e Kosovës, e ka goditur Pavarësinë e Kosovës, e kriminalizon çdo gjë për të cilën ne kemi qëndruar si popull historikisht”, është shprehur ai.

Hoxhaj u shpreh se është detyrë e çdo qeverie, që siç deklaroi, në çdo formë ta miratojë një ligj të tillë.

“Prandaj edhe është detyrë e çdo qeverie që në çdo formë ta miratojë një ligj të tillë. Personalisht, unë kam qenë për atë që ligji jo vetëm të miratohet, por ta shfuqizojmë ligjin për Gjykatën Speciale dhe ta anulojmë marrëveshjen me Holandën”, deklaroi Hoxhaj.

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

Agon Maliqi i jep “recetën” Kurtit pas tensioneve: Ka rastin ideal...

October 5, 2026

Ramadani kërkon hetim për veprimet e Policisë: Sjellja ishte joproporcionale, nuk...

October 5, 2026

Shukri Buja kritikon opozitën: Turp për deputetët, historia nuk matet me...

October 5, 2026

Parashikimi i motit për të martën

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

Dellova dhe Krasniqi lënë pas emrat e mëdhenj,...

Agon Maliqi i jep “recetën” Kurtit pas tensioneve:...

Ramadani kërkon hetim për veprimet e Policisë: Sjellja...

Shukri Buja kritikon opozitën: Turp për deputetët, historia...