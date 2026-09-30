LDK akuzon Qeverinë: KEDS dhe ZRrE janë bërë “një kupolë interesash tregtare”
Janina Ymeri e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka akuzuar Qeverinë e Kosovës që bashkë me Zyren e Rregullarotit të Energjisë janë në linjë me KEDS-in, në atë që “janë një kupolë interesash tregtare të energjisë.” Kjo pasi, siç tha ajo, Qeveria ka propozuar anëtar bordi në ZRrE “drejtor distrikti në KEDS.” Postimi i plotë: Fotografia…
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Janina Ymeri e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka akuzuar Qeverinë e Kosovës që bashkë me Zyren e Rregullarotit të Energjisë janë në linjë me KEDS-in, në atë që “janë një kupolë interesash tregtare të energjisë.”
Kjo pasi, siç tha ajo, Qeveria ka propozuar anëtar bordi në ZRrE “drejtor distrikti në KEDS.”
Postimi i plotë:
Fotografia është nga LVV në 2016 ku thuhej “kjo është çka kjo ndërmarrje meriton sepse po varfëron çdo ditë e më shumë qytetarët e Kosovës.”
Sot po e njejta vet VV po propozon për anëtar bordi në ZRRE, drejtor distrikti në KEDS.
Që moti e them se Qeveria, KEDS, ZRRE janë një kupolë interesash tregtare të energjisë, dhe kjo shihet në pozita e tendere ndonëse shumica e votuesve ende mendojnë që [baba] do e shtetëzoj privatin