LDK akuzon Qeverinë: KEDS dhe ZRrE janë bërë “një kupolë interesash tregtare”

Janina Ymeri e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka akuzuar Qeverinë e Kosovës që bashkë me Zyren e Rregullarotit të Energjisë janë në linjë me KEDS-in, në atë që “janë një kupolë interesash tregtare të energjisë.” Kjo pasi, siç tha ajo, Qeveria ka propozuar anëtar bordi në ZRrE “drejtor distrikti në KEDS.” Postimi i plotë: Fotografia…

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30/09/2026 19:27

Janina Ymeri e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka akuzuar Qeverinë e Kosovës që bashkë me Zyren e Rregullarotit të Energjisë janë në linjë me KEDS-in, në atë që “janë një kupolë interesash tregtare të energjisë.”

Kjo pasi, siç tha ajo, Qeveria ka propozuar anëtar bordi në ZRrE “drejtor distrikti në KEDS.”

Postimi i plotë:

Fotografia është nga LVV në 2016 ku thuhej “kjo është çka kjo ndërmarrje meriton sepse po varfëron çdo ditë e më shumë qytetarët e Kosovës.”

Sot po e njejta vet VV po propozon për anëtar bordi në ZRRE, drejtor distrikti në KEDS.

Që moti e them se Qeveria, KEDS, ZRRE janë një kupolë interesash tregtare të energjisë, dhe kjo shihet në pozita e tendere ndonëse shumica e votuesve ende mendojnë që [baba] do e shtetëzoj privatin

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