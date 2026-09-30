Çfarë po ndodhë? Cristiano Ronaldo largohet nga grumbullimi i Portugalisë

Cristiano Ronaldo është larguar nga grumbullimi i Kombëtares së Portugalisë, duke rikthyer në vëmendje tensionet e raportuara mes tij dhe trajnerit Jorge Jesus. Sipas raportimeve të MARCA, situata është përshkallëzuar pas deklaratave të Jesus në konferencë për shtyp, ku trajneri tha se mes tij dhe Ronaldos nuk kishte probleme. Pas këtyre deklaratave, Ronaldo është larguar…

Sport

30/09/2026 19:48

Cristiano Ronaldo është larguar nga grumbullimi i Kombëtares së Portugalisë, duke rikthyer në vëmendje tensionet e raportuara mes tij dhe trajnerit Jorge Jesus.

Sipas raportimeve të MARCA, situata është përshkallëzuar pas deklaratave të Jesus në konferencë për shtyp, ku trajneri tha se mes tij dhe Ronaldos nuk kishte probleme.

Pas këtyre deklaratave, Ronaldo është larguar nga kampi stërvitor i Portugalisë.

Ndërkohë, MARCA raporton gjithashtu se e ardhmja e Ronaldos me Kombëtaren është vënë në pikëpyetje, madje duke përmendur mundësinë që sulmuesi portugez të konsiderojë tërheqjen nga futbolli ndërkombëtar.

Artikuj të ngjashëm

September 30, 2026

Formacioni zyrtar i Kosovës U21 për ndeshjen ndaj Qipros

September 30, 2026

Foda para Izraelit: Janë shumë të fortë, do të tregojmë agresivitetin...

September 30, 2026

Gjyqtarët e Superligës avancojnë njohuritë në sistemin VAR

September 30, 2026

Mungesë katërmujore: Real Madridi zyrtarisht njofton se ylli i tyre i...

Lajme të fundit

Ursula von der Leyen nesër në Kosovë, vizita...

Kompozitori shqiptar në qendër të një skandali, i...

Tasholli: Ftesa për marshin është për të gjithë,...

​Investimi i BE-së në njehsorët inteligjentë avancon zbatimin...