Laura Fazliu një hap larg të bronztës – mësohet ora dhe kundërshtarja e medalistes olimpike Laura Fazliu është vetëm një luftë larg medaljes së bronztë në Grand Prix të xhudos që po mbahet në Linz të Austrisë. Xhudistja kosovare u mund në gjysmëfinale nga japonezja, So Morichika. Tani, në kërkim të medaljes së bronztë, Laura do të ketë punë me holandezen, Joni Geilen. Blloku final nis nga ora 17:00 dhe…