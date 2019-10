Lamtumirë gripa, me konsumimin e arrës indiane

Për shkak të shumë vitaminave dhe mineraleve që përmbajnë, arrat e djathit janë një nga ushqimet që duhen ngrënë çdo ditë.Nëse hani vetëm katër arra të Indisë në ditë, do t’i ndjeni dhe i shihni këto ndryshime në trupin tuaj, transmeton lajmi.net.

Flokët dhe lëkura juaj do të fillojnë të shkëlqejnë

Arrat janë një burim i shkëlqyeshëm i bakrit dhe antioksiduesve që janë të dobishëm për lëkurën dhe flokët. Antioksiduesit zvogëlojnë shenjat e plakjes, dhe bakri, me enzima të tjera, prodhon kolagjen, i cili është përgjegjës për rritjen e elasticitetit të lëkurës dhe do t’i mbajë flokët tuaj të lehta dhe të forta dhe do t’i japë një cilësi të butë.

Këto arra janë një burim i shkëlqyeshëm i zinkut, i cili është i rëndësishëm për zhvillimin e sistemit imunitar, prodhimin e enzimave antioksiduese dhe për funksionimin e sistemit tuaj imunitar.

Kockat tuaja do të forcohen

Vetëm katër arra indiane mund të sigurojnë rreth 30 për qind konsumim ditor të bakrit dhe 20 për qind konsumim ditor të magnezit. Bakri mbështet zhvillimin e eshtrave dhe indit lidhës, ndërsa magnezi ndihmon trupin të thithë kalciumin dhe ul rrezikun e osteoporozës.

Do të keni më shumë energji

Arrat përmbajnë një larmi mineralesh dhe vitaminash, përfshirë vitaminat E, K, B6, bakër, fosfor, zink, magnez, hekur dhe selen. Të gjithë ata luajnë një rol të rëndësishëm për të ndihmuar trupin tuaj të funksionojë siç duhet. Sa më i shëndetshëm metabolizmi juaj, aq më energjik do të ndiheni gjatë gjithë ditës.

Do të kujdeseni më lehtë për peshën tuaj

Sidoqoftë, kjo nuk është e vërtetë. Arrat përmbajnë yndyra të shëndetshme, dhe magnezi që përmban ato thelbësore për rregullimin e metabolizmit të yndyrave dhe karbohidrateve. Në fakt, ata që hanë arra rregullisht humbasin peshë më shpejt dhe kanë një rrezik më të ulët të mbipeshes. Përveç kësaj, këto arra mund të jenë një ushqim i shkëlqyer pasi ato janë jashtëzakonisht ushqyese /Lajmi.net/