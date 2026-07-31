Lajmi për arrestimin e një serbi në Serbi nën dyshimin për dhënie të informatave për varrezë masive në Kosovë, Hoti: Tentim-vrasje ndaj të vërtetës
Ministri në detyrë i Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare, Andin Hoti ka reaguar lidhur me arrestimin e një personi nga autoritet serbe nën dyshimin se ka ndihmuar në zbulimin e një varreze masive në Kosovë. Hoti, përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, ka shkruar se kjo është dëshmia…
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Ministri në detyrë i Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare, Andin Hoti ka reaguar lidhur me arrestimin e një personi nga autoritet serbe nën dyshimin se ka ndihmuar në zbulimin e një varreze masive në Kosovë.
Hoti, përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, ka shkruar se kjo është dëshmia më e qartë se Serbia nuk po lufton krimet e luftës, por po luftën të vërtetën.
“Ky nuk është shtet që kërkon drejtësi. Ky është një aparat shtetëror që vazhdon të mbrojë kriminelët, të frikësojë dëshmitarët dhe të pengojë zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
Çdo arrestim i tillë dërgon një mesazh të qartë: kush flet për varrezat masive, ndëshkohet.
Kjo nuk është mungesë bashkëpunimi. Kjo është sabotim i drejtpërdrejtë i procesit për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe shkelje e frymës së Deklaratës për Personat e Zhdukur, të dakorduar në Bruksel”, ka shkruar Hoti.
Postimi i tij i plotë:
Kjo është tentim-vrasje ndaj të vërtetës.
Arrestimi i një njeriu nën dyshimin se ka ndihmuar në zbulimin e një varreze masive në Kosovë është dëshmia më e qartë se Serbia nuk po lufton krimet e luftës, por po lufton të vërtetën.
Ky nuk është shtet që kërkon drejtësi. Ky është një aparat shtetëror që vazhdon të mbrojë kriminelët, të frikësojë dëshmitarët dhe të pengojë zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
Çdo arrestim i tillë dërgon një mesazh të qartë: kush flet për varrezat masive, ndëshkohet.
Kjo nuk është mungesë bashkëpunimi. Kjo është sabotim i drejtpërdrejtë i procesit për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe shkelje e frymës së Deklaratës për Personat e Zhdukur, të dakorduar në Bruksel.
Edhe më i rëndë është mosveprimi i Bashkimit Evropian.
Nuk mund të flitet për vlera evropiane, pajtim dhe dialog, ndërkohë që tolerohen veprime që frikësojnë dëshmitarët dhe mbrojnë fshehjen e krimeve të luftës. Nëse BE-ja vazhdon ta kalojë këtë me heshtje, atëherë po i jep Serbisë mesazhin se mund të vazhdojë të sillet njësoj, pa asnjë pasojë.
Familjet e mbi 1.570 personave ende të zhdukur kanë nevojë për drejtësi, për të vërtetën dhe për presion real e kushtëzim ndaj Serbisë, jo për deklarata boshe dhe heshtje diplomatike.
Heshtja dhe toleranca ndaj kësaj sjelljeje nuk i afrojnë familjet me të vërtetën, i largojnë edhe më shumë prej saj.