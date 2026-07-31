Ekstradohet nga Kosova për në Suedi, i kërkuari me letër rreshtim ndërkombëtar
Policia e Kosovës ka njoftuar për ekstradimin e një personi nga Kosova për në Suedi. Policia tha se në koordinim me institucionet e drejtësisë përmes aeroportit “Adem Jashari” është bërë ekstradimi i shtetasit të Suedisë, A.B nga Kosova për në Suedi. I dyshuarit ishte arrestuar nga Policia e Kosovës pasi që i njëjti kërkohej përmes…
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Policia e Kosovës ka njoftuar për ekstradimin e një personi nga Kosova për në Suedi.
Policia tha se në koordinim me institucionet e drejtësisë përmes aeroportit “Adem Jashari” është bërë ekstradimi i shtetasit të Suedisë, A.B nga Kosova për në Suedi.
I dyshuarit ishte arrestuar nga Policia e Kosovës pasi që i njëjti kërkohej përmes INTERPOL-it me letër rreshtim ndërkombëtar lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Suedisë.
“Ekstradimi u realizuan bazuar në ligjet në fuqi dhe bashkëpunimit të ngushtë mes institucioneve të Republikës së Kosovës dhe atyre të Suedisë”./Lajmi.net/