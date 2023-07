Ky është numri që Rice do ta bartë në fanellë te Arsenalit

“Topçinjtë” e konfirmuar transferimin e Rice nga skuadra e West Hamit për një shumë rekorde prej 122 milionë eurosh, raporton lajmi.net.

Gjithashtu, Rice bëhet lojtari më i shtrenjtë në histori të futbollit anglez.

Është konfirmuar edhe numri që ylli anglez do ta ketë në fanellën e Arsenalit. Rice do të bartë numrin 41 te “Topçinjtë”./Lajmi.net/

💬 “My ambitions now are to win with Arsenal again. It’s time to go one step bigger and win the Premier League, win the Champions League, and I wouldn’t be here if I did not believe that.” pic.twitter.com/BBXsQOAoqE

— Arsenal (@Arsenal) July 15, 2023