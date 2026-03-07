Kush nuk e pa golin e dytë të Muriqit ndaj Osasunës, duhet me urgjencë ta shoh – ishte i jashtëzakonshëm
Vedat Muriqi ishte i jashtëzakonshëm në ndeshjen e sotme ndaj Osasunës. Sulmuesi kosovar realizoi edhe golin e tij të dytë personal në këtë takim. Ndeshja përfundoi me rezultatin 2 me 2. Ky ishte goli i 18-të sezonal për sulmuesin kosovar, i cili po kalon një formë shumë të mirë këtë edicion. Ja pamjet – VIDEO.
Ja pamjet – VIDEO.