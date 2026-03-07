Kush nuk e pa golin e dytë të Muriqit ndaj Osasunës, duhet me urgjencë ta shoh – ishte i jashtëzakonshëm

Vedat Muriqi ishte i jashtëzakonshëm në ndeshjen e sotme ndaj Osasunës. Sulmuesi kosovar realizoi edhe golin e tij të dytë personal në këtë takim. Ndeshja përfundoi me rezultatin 2 me 2. Ky ishte goli i 18-të sezonal për sulmuesin kosovar, i cili po kalon një formë shumë të mirë këtë edicion. Ja pamjet – VIDEO.

Sport

07/03/2026 16:44

Vedat Muriqi ishte i jashtëzakonshëm në ndeshjen e sotme ndaj Osasunës.

Sulmuesi kosovar realizoi edhe golin e tij të dytë personal në këtë takim.

Ndeshja përfundoi me rezultatin 2 me 2.

Ky ishte goli i 18-të sezonal për sulmuesin kosovar, i cili po kalon një formë shumë të mirë këtë edicion.

Ja pamjet – VIDEO.

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

Super Fisnik Asllani, realizon golin e radhës në Bundesliga

March 7, 2026

Pas lëndimit, Ronaldo publikon foto nga rikuperimi i tij

March 7, 2026

Pensionohet futbollisti i njohur italian, Giacomo Bonaventura

Lajme të fundit

Trump paralajmëroi Iranin se sot do ta godasë rëndë

Rashiq: Nuk dështoi zgjedhja e presidentit, por skadoi mandati i Vjosa Osmanit

Prezantohet ministri i ri i Mbrojtjes, Vengu: Shqipëria, në duar të sigurta

Super Fisnik Asllani, realizon golin e radhës në Bundesliga