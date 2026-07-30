Kusari-Lila e vesh petkun e patriotes, sulmon Edi Ramën për marrëveshjen me Serbinë për hapje të konsullatave në Bujanoc dhe Shkodër
Ministrja në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, ka reaguar ndaj diskutimeve për hapjen e Konsullatës së Shqipërisë në Preshevë, duke kundërshtuar idenë se ky veprim duhet të shoqërohet me hapjen e një konsullate të Serbisë në Shkodër. Përmes një postimi, Kusari-Lila tha se Konsullata e Shqipërisë në Preshevë është një akt…
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Ministrja në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, ka reaguar ndaj diskutimeve për hapjen e Konsullatës së Shqipërisë në Preshevë, duke kundërshtuar idenë se ky veprim duhet të shoqërohet me hapjen e një konsullate të Serbisë në Shkodër.
Përmes një postimi, Kusari-Lila tha se Konsullata e Shqipërisë në Preshevë është një akt i natyrshëm diplomatik, që synon t’u shërbejë shqiptarëve të Luginës së Preshevës në trojet e tyre autoktone.
Ajo vlerësoi se krahasimi me një konsullatë të Serbisë në Shkodër është i gabuar politikisht dhe historikisht, duke theksuar se Serbia vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës dhe të zhvillojë fushatë kundër njohjeve ndërkombëtare të saj.
Sipas Kusari-Lilës, nuk mund të flitet për reciprocitet diplomatik me një shtet që, siç tha ajo, vazhdon ta mohojë sovranitetin e Kosovës.
“Nuk mund të ketë normalizim të plotë me një shtet që vazhdon të mohojë një realitet të pakthyeshëm: Republikën e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran”, ka shkruar ajo.
Në fund, Kusari-Lila theksoi se hapja e Konsullatës së Shqipërisë në Preshevë nuk kërkon dhe nuk imponon asnjë “kundërpeshë” në Shkodër, pasi bëhet fjalë për dy çështje me kontekste krejtësisht të ndryshme.
Postimi i plotë:
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