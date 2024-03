Kurti takon Albion Rrahmanin: Ai u bë sulmuesi i preferuar i gjithë Superligës rumune

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e priti sot në takim futbollistin e Kosovës, Albion Rrahmanin bashkë me babain e tij, Driton Rrahmanin.

I pari i qeverisë pati fjalë të mëdha për sulmuesin kosovar, që po tregon paraqitje fantastike me Rapidin e Bukureshtit.

“Në tubimin e parë të përfaqësueses sonë të futbollit për këtë vit, ekipit iu bashkua edhe njëri prej futbollistëve më në formë aktualisht, Albion Rrahmani. Albioni gjatë vitit të kaluar u transferua nga Ballkani i Suharekës në Rapid të Bukureshtit. Shumë shpejt u bë sulmuesi i preferuar jo vetëm i tifozëve të Rapidit, por edhe i gjithë Superligës rumune. Sot u takuam me të dhe babin e tij, Driton Rrahmani, njëherësh ikonën e futbollit të Kosovës gjatë viteve të 90-ta, i cili me shumë pasion po vazhdon ta mbështesë të birin në karrierën e tij në futboll. Me talentin e trashëguar nga familja dhe me punën e tij të pandalshme, Albioni në Superligën rumune sivjet ka shënuar 14 gola në vetëm 16 ndeshje të zhvilluara, duke ecur me hapa të sigurtë për t’u bërë golashënuesi më i mirë i kampionatit. Albionit i urova shumë suksese tutje, në veçanti në ndeshjet që do t’i zhvillojë me fanellën e Kosovës”, shkroi Kurti në Instagram.

Postimi i plotë: