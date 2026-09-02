​Kurti: Për ne, marrëveshja politike (me LDK-në) mbetet valide

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se marrëveshja politike e arritur mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjen e presidentit mbetet valide, pavarësisht zhvillimeve të reja brenda LDK-së. Ai tha se do të ketë takime të reja me LDK-në në lidhje me atë se si do të…

Lajme

02/09/2026 11:32

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se marrëveshja politike e arritur mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjen e presidentit mbetet valide, pavarësisht zhvillimeve të reja brenda LDK-së.

Ai tha se do të ketë takime të reja me LDK-në në lidhje me atë se si do të zgjidhet situata e re për të cilën kishte folur një natë më parë, pas kundërshtimit të gjashtë deputetëve të LDK-së ndaj kandidaturës së Bekim Sejdiut për president të shtetit.

“Flasim në Prishtinë për këto çështjet tjera. Këtu jemi për eficiencë të energjisë. Por, natyrisht, siç kam thënë mbrëmë, do të zhvillojmë edhe takime dhe mbledhje. Për neve marrëveshja politike është valide”, tha Kurti.

Ai nuk përjashtoi që një takim i tij me liderin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, të mbahet dikur më vonë, por konfirmoi se diçka e tillë nuk ndodhi në mëngjes.

“Jo se në mengjes u nisa për Viti”, tha ai.

Kurti i bëri këto deklarata pas ceremonisë së përurimit të implementimit të masave të efiçiencës së energjisë në shkollën “28 Nëntori” në Viti.

Artikuj të ngjashëm

September 2, 2026

Haradinaj viziton OVL-UÇK-në: Liri për Çlirimtarët, i presim në Kosovë

September 2, 2026

Aksidenti tragjik në Vorë, humb jetën gazetari Xhesjon Zogu

September 2, 2026

Protestë para Inspektoratit: Kërkohet rritja e sigurisë dhe parandalimi i vdekjeve...

September 2, 2026

17 të vdekur në vende pune vetëm këtë vit

September 2, 2026

Shpërthimi pranë një stacioni treni në Gjermani, raportohet për disa të...

September 2, 2026

Venezuela i dorëzon SHBA-së kontrollin mbi një të pestën e naftës...

Lajme të fundit

Haradinaj viziton OVL-UÇK-në: Liri për Çlirimtarët, i presim në Kosovë

Aksidenti tragjik në Vorë, humb jetën gazetari Xhesjon Zogu

Protestë para Inspektoratit: Kërkohet rritja e sigurisë dhe...

17 të vdekur në vende pune vetëm këtë vit