Kurti pas kërcënimit nga “Brigada e Veriut”: Terroristët s’kanë vend në Kosovë
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka thënë se kërcënimi i organizatës terroriste “Severna Brigada” (Brigada e Veriut) ndaj tij është dëshmi e re se pjesëtarët e saj s’kanë vend në Kosovë.
“Po, ne i kemi shpallur ata organizatë terroriste më 29 qershor të vitit 2023 dhe këto kërcënime që i bëjnë ata janë veçse dëshmia më e re se janë ashtu siç i kemi shpallur dhe se nuk kanë vend në Republikën e Kosovës. Të gjithë pjesëtarët e të ashtuquajturave ‘Brigada Veriore’ janë kriminelë, janë terroristë, të cilët kanë bërë zullum në Kosovë në të kaluarën, por koha e tyre në Republikën tonë ka kaluar. Fatkeqësisht, ata janë të lirë dhe vazhdojnë që të kenë ndikim në Beograd”, tha Kurti.
Ndërsa Organizata terroriste serbe “Severna Brigada” ka publikuar një kërcënim me eliminim fizik të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.
Në mesazhin e publikuar nga kjo organizatë, thuhet:
“Sa të lindë agimi mbi Kosovë, Albin Kurti do të jetë i vdekur”.