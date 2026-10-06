Kurti paralajmëroi fushatë të ashpër zgjedhore, Hamza: Mendoj ndryshe nga ai, duhet fushatë me programe, kulturë e civilizim

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza i është përgjigjur kryeministrit Albin Kurti i cilit tha se nëse shkohet në zgjedhje “do të ketë fushatë të ashpër”. Hamza tha se mendon ndryshe nëse shkohet në zgjedhje duhet të konkurrohet me programe, kulturë dhe civilizim. “PDK-ja gjatë gjithë këtij procesi ka qenë shumë transparente, komunikatave dhe e përkushtuar…

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06/10/2026 20:55

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza i është përgjigjur kryeministrit Albin Kurti i cilit tha se nëse shkohet në zgjedhje “do të ketë fushatë të ashpër”.

Hamza tha se mendon ndryshe nëse shkohet në zgjedhje duhet të konkurrohet me programe, kulturë dhe civilizim.

“PDK-ja gjatë gjithë këtij procesi ka qenë shumë transparente, komunikatave dhe e përkushtuar me i dhënë vendit zgjidhje, me pas ligjin në kohë të duhur dhe me u ul seriozisht e me bisedu për mundësinë me pas vendi Presidenti”.

“Do të shkojmë zgjedhje me përplasje të ashpër, nëse duhet me shku zgjedhje, duhet me shku zgjedhje me programe konkurruese dhe ekipe të mira dhe me kulturë e civlizim të lartë demokratik. Nuk du me pa përplasje të panevojshme dhe polarizim ekstrem të skenës politike në Kosovë”, ka thënë ai.

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