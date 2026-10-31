Kurti mohon që VV është e përfshirë në organizimin e protestave në Shqipëri: Kosova nuk është rivale e motrës së saj

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka hedhur poshtë pretendimet se Lëvizja Vetëvendosje ka qenë e përfshirë në organizimin apo nxitjen e protestave që po zhvillohen në Shqipëri. Gjatë mbledhjes së 64-t të Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, Kurti ka reaguar ndaj zërave që ia atribuojnë partisë së tij një rol në zhvillimet protestuese në shtetin…

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31/10/2026 13:57

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka hedhur poshtë pretendimet se Lëvizja Vetëvendosje ka qenë e përfshirë organizimin apo nxitjen e protestave po zhvillohen Shqipëri.

Gjatë mbledhjes 64-t Këshillit Përgjithshëm Vetëvendosjes, Kurti ka reaguar ndaj zërave ia atribuojnë partisë tij një rol zhvillimet protestuese shtetin shqiptar, duke theksuar se subjekti ai drejton tashmë është pushtet dhe nuk vepron mënyrë fshehtë për ndikuar protesta, transmeton lajmi.net.

Ai ka kujtuar se edhe kur Vetëvendosje ishte opozitë dhe organizonte protesta, përfaqësuesit e saj dilnin hapur ballë tyre, pa u fshehur pas identiteteve anonime apo grupeve tjera.

“Unë kam parë me habi zëra ndryshëm janë përpjekur t’ia faturojnë edhe Vetëvendosjes këto protesta zhvillohen Republikën e Shqipërisë”, ka deklaruar Kurti.

tej, kryeministri ka thënë se partia e tij nuk e ka përdorur asnjëherë taktikën e organizimit veprimeve mënyrë anonime dhe ka kundërshtuar, sipas tij, çdo përpjekje për instrumentalizim politik, qoftë nga tjerët apo nga vetë Vetëvendosje.

“Nesër do jemi forcë qeverisëse dhe nuk jemi forcë protestuese. Edhe kur kemi qenë forcë protestuese, protestave u kemi dalë ballë vetë dhe kurrë nuk kemi ndenjur anonim”, u shpreh ai.

Kurti ka shfrytëzuar këtë paraqitje edhe për theksuar raportet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, duke mohuar se Prishtina zyrtare ka interesa konkurruese me Tiranën.

Sipas tij, dy shtetet duhet t’i shohin arritjet e njëri-tjetrit si sukses përbashkët, ndërsa ka përmendur veçanti procesin e integrimit evropian dhe zhvillimin ekonomik Shqipërisë.

“Ne jemi krye qeverisjes Republikës Kosovës, e Kosova nuk është dhe nuk do jetë kurrë rivale e motrës saj. Ne gëzohemi për avancimet e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian apo për arritjet e ekonomisë dhe turizmit Shqipëri”, ka përfunduar Kurti./lajmi.net/

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