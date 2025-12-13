Kurti me gjuhë përçarëse në Zvicër, i “sulet” partive tjera: Më shumë ka pasur armatim e municion nëpër oda sesa në kazerma

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti e ka kthyer kasetën me gjuhën e vjetër dhe fyese ndaj ish-qeverive teksa ka krahasuar qeverisjen e tij në një tubim në Zurich të Zvicrës. Pa asnjë fakt në këtë tubim ai ka thënë se qeveria e mëparshme kishte investuar vetëm 4 milionë euro në ushtri, ndërkaq me ardhjen e…

Lajme

13/12/2025 20:16

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti e ka kthyer kasetën me gjuhën e vjetër dhe fyese ndaj ish-qeverive teksa ka krahasuar qeverisjen e tij në një tubim në Zurich të Zvicrës.

Pa asnjë fakt në këtë tubim ai ka thënë se qeveria e mëparshme kishte investuar vetëm 4 milionë euro në ushtri, ndërkaq me ardhjen e tij, ka thënë se janë investuar 400 milionë euro.

“Bile atëherë më shumë ka pasur armatim policia e Kosovës sesa ushtria”, ka thënë ai para.

“Bile a e dini çfarë? Më shumë ka pasur armatim e municion nëpër oda sesa në kazerma të ushtrisë”, ka pretenduar ai para turmës.

Artikuj të ngjashëm

December 13, 2025

Vjen paralajmërimi i frikshëm nga Sazan Ibrahimi: Tatimi në pronë për...

Lajme të fundit

Vjen paralajmërimi i frikshëm nga Sazan Ibrahimi: Tatimi...

Nisma ia sheh “sherrin” koalicionit me AAK-në

Abelard Tahiri nga Shkupi: Dielli do të lindë...

Çmimet në prag të festave të fundvitit, qytetarët ankohen