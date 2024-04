​KSHZ: Deri në 17:00 votuan 44.18% e qytetarëve

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i Maqedonisë Veriore ka bërë të ditur se deri në ora 17:00, jehona e votuesve në vend është 44.18 për qind.

Në konferencën e radhës, kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski, tha se në krahasim me rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale 2019 deri në orën 17:00, në këto zgjedhje vërehet dalje më e lartë.

“Deri në orën 17:00 në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve kanë mbërritur të dhëna për daljen e votuesve nga gjithsej 1.788 vendvotime, ku janë të regjistruara gjithsej 899 mijë 977 dhe kanë votuar 397.612 votues, ose 44.18 për qind. Sipas të dhënave të deritanishme, dalja më e madhe është shënuar në komunën e Novacit 67.19 për qind, dalja më e ulët në Plasnicë me 15.52 për qind. Deri më tash votimi vazhdon i qetë në të gjitha vendvotimet. Jemi në koordinim me komisionet komunale zgjedhore dhe këshilla zgjedhor. Në krahasim me rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale 2019 deri në orën 17:00, në këto zgjedhje vërehet dalje më e lartë për 9 për qind”, ka thënë ai.

Deri më tash në KSHZ janë dorëzuar 308 kundërshtime për mbrojtjen personale të votimit, prej tyre 75 janë pranuar, 27 kundërshtime janë hedhur poshtë dhe 38 janë refuzuar.

Sipas tij, procesi zgjedhor në Maqedoninë e Veriut kryesisht po kalon pa probleme dhe i qetë.

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut sot vendosin në raundin e parë për presidentin e tyre të ardhshëm. Këto janë zgjedhjet e shtatë presidenciale, ndërsa raundi i dytë i mundshëm mbahet së bashku me zgjedhjet parlamentare më 8 maj.

Vendvotimet janë hapur në orën 7:00 dhe do të mbyllen në orën 19:00. Votohet në 3480 vendvotime në tërë Maqedoninë e Veriut. Ndërsa, numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar është 1.814.317.

VMRO DPMNE-ja opozitare në zgjedhje garon me deputetët aktuale Gordana Siljanovska-Davkovën. Lidhja Social Demokrate në pushtet garon me presidentin aktual, Stevo Pendarovski. Në garën zgjedhore, Bashkimi Demokratik për Integrim garon me ministrin e Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, ndërsa opozita e bashkuar shqiptare me Arben Taravarin, kryetarin aktual të Gostivarit. Pjesë e garës zgjedhore janë edhe Maksim Dimitrievski, kryetari i Kumanovës, Stevçe Jakimovski, kryetari i Karposhit në Shkup dhe Biljana Vankovska, kandidate e partisë “E Majta”.