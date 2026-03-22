Kryeprokurori e konfirmon vrasjen e një personi në Podujevë
Një person është vrarë mbrëmjen e së dieles në Majac të Podujevës. Kështu konfirmoi për “Betimi për Drejtësi“, Zejnullah Gashi, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë. “E konfirmoj rastin e vrasjen së një personi në Podujevë dhe se prokurorja e rastit është duke shkuar në vendngjarje”, tha Gashi. Policia e Kosovës ende nuk e ka…
Lajme
Policia e Kosovës ende nuk e ka konfirmuar e as nuk ka dhënë detaje për rastin.