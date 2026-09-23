Kryeministri kroat kritikon Serbinë në OKB për nderimin që iu bë Mlladiqit: Fyerje ndaj viktimave
Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq kritikoi të martën Serbinë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për nderimet zyrtare që iu bënë ish-kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mlladiq, duke e cilësuar këtë veprim si një fyerje ndaj drejtësisë. “Nderimet ushtarake dhe zyrtare që iu bënë Mlladiqit në Serbi ishin një fyerje për viktimat e tij dhe…
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Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq kritikoi të martën Serbinë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për nderimet zyrtare që iu bënë ish-kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mlladiq, duke e cilësuar këtë veprim si një fyerje ndaj drejtësisë.
“Nderimet ushtarake dhe zyrtare që iu bënë Mlladiqit në Serbi ishin një fyerje për viktimat e tij dhe për aktgjykimet e gjykatave ndërkombëtare”, u tha Plenkoviq liderëve botërorë gjatë debatit të përgjithshëm të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.
Plenkoviq argumentoi se pajtimi i vërtetë në mbarë Europën kërkon përballjen e drejtpërdrejtë me krimet e së kaluarës, duke këmbëngulur se shtetet duhet t’i respektojnë viktimat dhe të refuzojnë glorifikimin institucional të autorëve të krimeve. Pjesëmarrja e shtetit në ngjarje ku lavdërohet Mlladiqi mbetet “tërësisht e papajtueshme me vlerat e një unioni të cilit Serbia synon t’i bashkohet”, shtoi ai.
Ai rikujtoi se, ndonëse mizoritë e Mlladiqit kulmuan me gjenocidin e Srebrenicës në vitin 1995, veprimtaria e tij kishte nisur më herët me bombardimin e qyteteve kroate, vrasjet e civilëve dhe shkatërrimin e infrastrukturës kulturore dhe industriale.
Mlladiqi, i njohur gjerësisht si “Kasapi i Bosnjës”, u dënua me burgim të përjetshëm nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë në vitin 2017 për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë konfliktit të viteve 1992–1995, para se të vdiste në paraburgim në Hagë në gusht të këtij viti.