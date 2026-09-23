Kurti takohet me kongresistin Latimer: Ritheksova qëndrimin që Kampi “Bondsteel” të shndërrohet në bazë të përhershme ushtarake amerikane

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në New York ka takuar kongresistin George Latimer. Për Latimer, ai ka thënë se është një zë i fuqishëm dhe i rëndësishëm në mbështetje të Kosovës, veçanërisht për anëtarësimin e Republikës sonë në NATO. “Diskutuam për zhvillimin ekonomik, përparimin në siguri, forcimin e pozitës sonë ndërkombëtare dhe partneritetin e fuqishëm ndërmjet…

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23/09/2026 11:26

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në New York ka takuar kongresistin George Latimer.

Për Latimer, ai ka thënë se është një zë i fuqishëm dhe i rëndësishëm në mbështetje të Kosovës, veçanërisht për anëtarësimin e Republikës sonë në NATO.

“Diskutuam për zhvillimin ekonomik, përparimin në siguri, forcimin e pozitës sonë ndërkombëtare dhe partneritetin e fuqishëm ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë bashkëpunimin në mbrojtje dhe zhvillim. Ritheksova qëndrimin tonë që Kampi ‘Bondsteel’ të shndërrohet në bazë të përhershme ushtarake amerikane, në funksion të paqes, stabilitetit dhe sigurisë afatgjate në rajon”, ka shkruar Kurti.

Ai ka thënë se bashkë kanë biseduar për personat e zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit, varrezat masive, rëndësinë e deklasifikimit të dokumentacionit dhe hapjes së arkivave nga Serbia si dhe nevojën për drejtësi për krimet e kryera si dhe për diskriminimin dhe shkeljen e të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.

“Në prag të trevjetorit të sulmit terrorist paramilitar në Banjskë, ngritëm sërish çështjen e Milan Radoiçiqit dhe domosdoshmërinë që ai dhe përgjegjësit tjerë të përballen me drejtësinë në Republikën e Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati ynë i çmuar. Jemi thellësisht mirënjohës për miqësinë tonë të qëndrueshme dhe mbështetjen dypartiake që shteti ynë gëzon në Kongresin amerikan”, ka shtuar Kurti. /Lajmi.net/

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