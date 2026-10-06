Krime lufte kundër popullatës civile, Policia arreston një të kërkuar në Skënderaj

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, arrestimi ka ndodhur pas një pune hetimore, ndërsa rasti lidhet me periudhën maj-qershor të vitit 1998 në Skënderaj. “Pas një pune hetimore është arrestuar i kërkuari mashkull kosovar i cili ka qenë në kërkim policor për veprën e lartcekur”, thuhet në raportin e Policisë. Policia njofton se me…

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06/10/2026 09:23

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, arrestimi ka ndodhur pas një pune hetimore, ndërsa rasti lidhet me periudhën maj-qershor të vitit 1998 në Skënderaj.

“Pas një pune hetimore është arrestuar i kërkuari mashkull kosovar i cili ka qenë në kërkim policor për veprën e lartcekur”, thuhet në raportin e Policisë.

Policia njofton se me urdhër të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Me urdhër të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje”, thuhet tutje në raport. /Lajmi.net/

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