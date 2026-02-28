Krenari për Kosovën: Donjeta Sadiku siguron finalen në turneun prestigjioz “Strangja”

Boksierja kosovare, Donjeta Sadiku, ka triumfuar edhe në gjysmëfinalen e turneut prestigjioz amator të boksit “Strangja”, që po zhvillohet në Sofje, duke siguruar vendin e saj në finale në kategorinë deri në 60 kilogramë. Sadiku e mposhti boksieren egjiptiane, Ayyad Yomna, në tre raunde, duke treguar një performancë të jashtëzakonshme dhe duke konfirmuar formën e…

Sport

28/02/2026 23:21

Boksierja kosovare, Donjeta Sadiku, ka triumfuar edhe në gjysmëfinalen e turneut prestigjioz amator të boksit “Strangja”, që po zhvillohet në Sofje, duke siguruar vendin e saj në finale në kategorinë deri në 60 kilogramë.

Sadiku e mposhti boksieren egjiptiane, Ayyad Yomna, në tre raunde, duke treguar një performancë të jashtëzakonshme dhe duke konfirmuar formën e shkëlqyer që ka treguar edhe në dy përballjet e mëparshme: ndaj Barbora Maxova nga Çekia dhe Veronika Korets nga Ukraina, ku fitoi me rezultat të pastër 5-0, transmeton lajmi.net.

Me këtë fitore, Donjeta tashmë ka siguruar medaljen në turne, por synimi i saj mbetet medalja e artë, siç arriti vitin e kaluar, kur triumfoi në këtë turne të njohur si më i vjetri në boksin amator në Evropë.

Meçi final do të zhvillohet të dielën, nga ora 14:00, dhe gjithë vendi pret me padurim performancën e saj për të sjellë edhe një herë lavdinë e Kosovës në ringun europian./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Yamal “shpërthen” me 3 gola, Barcelona e shkatërron Villarealin në “Camp...

February 28, 2026

Batatina pas akuzave se Prokuroria ka nisur hetimet: Stop shantazheve ndaj...

February 28, 2026

Sot tre ndeshje interesante të javës së 22-të

February 27, 2026

Ekipi anglez të ‘çmendur’ pas Zhegrovës, e duan transferimin e tij...

Lajme të fundit

Kuvajti pezullon faljet e Taravisë pas sulmeve të Iranit

Behramaj: Me tallje dhe cinizëm, Kurti po e çon vendin drejt zgjedhjeve

Festë në rrugët e Iranit pas lajmit se ka vdekur Ajatollah Ali Khamenei

“Ti vërtet paske nevojë për psikolog” – Miri...