“Krejt reparti i ka dy mjekë”, qytetari ankohet për gjendjen në QKUK dhe pritjet e gjata Qytetarët e Kosovës e sidomos ata që kanë familjarë me probleme shëndetësore, kanë shumë shpesh ankesa për gjendjen me të cilën përballen në QKUK. Gazetarja e lajmi.net, Linditë Berisha ka qëndruar pranë QKUK-së në Prishtinë ku ka takuar njerëz me probleme të ngjashme me njëri tjetrin. Një qytetar i Kosovës i cili po e trajtonte…