Instituti i Mjekësisë Ligjore: Mbetjet mortore në Kalludër të Zubin Potokut janë të njerëzve, puna do të vazhdojë
Disa mbetje mortore të gjetura në fshatin Kalludër i Vogël të komunës së Zubin Potokut janë konfirmuar paraprakisht si me origjinë njerëzore dhe me interes mjeko-ligjor. Kështu bëri të ditur mjeku i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Ditor Haliti, pas vlerësimit fillestar të ekipit në terren. Haliti tha se ekipet kanë dalë në lokacion me urdhër…
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Disa mbetje mortore të gjetura në fshatin Kalludër i Vogël të komunës së Zubin Potokut janë konfirmuar paraprakisht si me origjinë njerëzore dhe me interes mjeko-ligjor. Kështu bëri të ditur mjeku i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Ditor Haliti, pas vlerësimit fillestar të ekipit në terren.
Haliti tha se ekipet kanë dalë në lokacion me urdhër të Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, për të vlerësuar origjinën e mbetjeve mortore dhe interesin e tyre forenzik.
“Po, sot jemi këtu me urdhër të Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, për të bërë një vlerësim në lokacion këtu në komunën e Zubin Potokut, ku janë gjetur disa pjesë kockore, për të cilat jemi thirrur ne si ekip i Institutit të Mjekësisë Ligjore që të bëjmë vlerësimin e origjinës së pari të këtyre mbetjeve mortore dhe interesit forenzik. Kështu që qëllimi i daljes së sotme ka qenë vlerësimi në këtë aspekt, që të vlerësojmë së pari se a kemi të bëjmë me mbetje mortore që janë me origjinë njerëzore dhe, së dyti, se a janë me interes mjeko-ligjor. Kështu që sot, siç na keni parë, ne kemi dalë këtu së bashku me të gjitha ekipet, edhe me Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur, Sektorin për Hetimin e Krimeve të Luftës në kuadër të Departamentit për Krime të Luftës, komponentën e EULEX-it, e cila është në kuadër të IML-së, ku kemi filluar punën për ta bërë këtë vlerësim. Sipas vlerësimeve preliminare mund të konfirmojmë se mbetjet janë me origjinë njerëzore dhe se janë me interes mjeko-ligjor. Për momentin e kemi siguruar vendin e ngjarjes dhe, për shkak të kompleksitetit të vendit të ngjarjes, siç po e shihni është terren malor, qasja është pak më komplekse. Kemi vendosur që tash të fokusohemi në përgatitje sa më të mirë për qasje në terren, në mënyrë që ta realizojmë gërmimin sa më profesionalisht. Kështu që krejt çka mund të konfirmojmë është se janë me interes mjeko-ligjor, janë me origjinë njerëzore dhe ditëve në vijim punimet do të vazhdojnë”, tha Haliti.
Ndërkaq, udhëheqësi i Njësisë së Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Kushtrim Gara, tha se është ende herët për të dhënë më shumë detaje, deri në përfundimin e të gjitha ekzaminimeve.
“Është ende herët për me ndarë hollësitë, ta them përkundër interesimit. Megjithatë, kësaj radhe ose në këtë moment janë dy fjali që mund t’i ndaj. Si zonë, si lokacion, kjo hapësirë gjithmonë gjatë këtyre viteve ka pasur vëmendjen dhe prioritetin e duhur. Andaj ndiej për obligim që të shpreh gjithë mirënjohjen dhe falënderimin për të gjitha ekipet, për prioritizimin e këtij rasti dhe adresimin me shumë prioritet të çdo informate, në këtë rast kësaj informate, që të kontribuojmë për zbardhjen e cilitdo rast për personat e zhdukur. Gjithmonë është përpjekje e vazhdueshme institucionale për ta respektuar një të drejtë elementare të familjeve dhe familjarëve, që është e drejta për ta ditur fatin dhe vendndodhjen e më të dashurve të tyre. Sigurisht që do të presim përfundimin e të gjitha ekzaminimeve, procesin e zhvarrimit dhe ekzaminimeve mjeko-ligjore, dhe çdo informacion që mund të ndahet, fillimisht do të ndahet me familjarët e personave të zhdukur, të cilët janë në qendër të këtij procesi, e më pas edhe me opinionin publik”, tha Gara.
Sipas burimeve të KosovaPressit, dyshohet se në këtë lokacion mund të jenë mbetjet mortore të grupit të njohur si “intelektualët nga Mitrovica”, të cilët rezultojnë të zhdukur më 19 prill 1999. Megjithatë, identifikimi i tyre dhe konfirmimi përfundimtar do të bëhet vetëm pas përfundimit të procedurave të zhvarrimit dhe ekzaminimeve mjeko-ligjore.
Ndërkohë, dy persona të dyshuar në lidhje me këtë rast janë arrestuar të hënën nga Policia e Kosovës, ndërsa hetimet dhe veprimet në terren po vazhdojnë.