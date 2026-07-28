Arrestohen tre persona për trafik të kokainës, në mesin e tyre edhe një shqiptar
Policia italiane ka arrestuar tre persona, në një operacion kundër trafikut të kokainës. Në mesin e të arrestuarve, është edhe një shtetas shqiptar. Sipas hetimeve të Skuadrës Mobile, shqiptari dyshohet se kishte udhëtuar nga Parma drejt zonës së Palombara Sabina, në metropolin e Romës, për të përfunduar një marrëveshje për drogë. Operacioni policor zbuloi një…
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Policia italiane ka arrestuar tre persona, në një operacion kundër trafikut të kokainës.
Në mesin e të arrestuarve, është edhe një shtetas shqiptar.
Sipas hetimeve të Skuadrës Mobile, shqiptari dyshohet se kishte udhëtuar nga Parma drejt zonës së Palombara Sabina, në metropolin e Romës, për të përfunduar një marrëveshje për drogë.
Operacioni policor zbuloi një ambient të përshtatur si laborator i paligjshëm për përpunimin dhe paketimin e kokainës, si dhe një automjet me një ndarje të fshehtë, të krijuar posaçërisht për të fshehur rreth 1 kilogram kokainë.
Efektivët e policisë ndërhynë në një zonë të izoluar rurale, ku gjetën personat e dyshuar brenda një banese, raporton A2.
Tre personat, përfshirë edhe shtetasin shqiptar, u arrestuan për veprat penale që lidhen me trafikun e lëndëve narkotike.