Gjesti dhe Dhurata publikojnë duetin e parë
Gjesti dhe Dhurata Dora kanë publikuar bashkëpunimin e tyre të parë. “Gasolina” titullohet kënga ritmike, që për publikun u soll me videoklip. Videoklipi shumëngjyrësh i sjell të dy artistët në disa dimensione, teksa kënga premton të jetë një hit. Më poshtë mund ta dëgjoni këngën e plotë:
ShowBiz
Gjesti dhe Dhurata Dora kanë publikuar bashkëpunimin e tyre të parë.
“Gasolina” titullohet kënga ritmike, që për publikun u soll me videoklip.
Videoklipi shumëngjyrësh i sjell të dy artistët në disa dimensione, teksa kënga premton të jetë një hit.
Më poshtë mund ta dëgjoni këngën e plotë: