Gjesti dhe Dhurata publikojnë duetin e parë

Gjesti dhe Dhurata Dora kanë publikuar bashkëpunimin e tyre të parë. “Gasolina” titullohet kënga ritmike, që për publikun u soll me videoklip. Videoklipi shumëngjyrësh i sjell të dy artistët në disa dimensione, teksa kënga premton të jetë një hit. Më poshtë mund ta dëgjoni këngën e plotë:

ShowBiz

28/07/2026 19:13

Gjesti dhe Dhurata Dora kanë publikuar bashkëpunimin e tyre të parë.

“Gasolina” titullohet kënga ritmike, që për publikun u soll me videoklip.

Videoklipi shumëngjyrësh i sjell të dy artistët në disa dimensione, teksa kënga premton të jetë një hit.

Më poshtë mund ta dëgjoni këngën e plotë:

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