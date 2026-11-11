Kurti për “Le Monde”: Kosova ndihet e cenueshme nga tensionet gjeopolitike, por nuk kërkon rrugë të shkurtra drejt BE-së

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një intervistë për gazetën prestigjioze franceze “Le Monde”, ka folur për situatën gjeopolitike, raportet me Serbinë, procesin e integrimit evropian dhe prioritetet e Qeverisë së Kosovës. Duke komentuar agresionin rus ndaj Ukrainës, Kurti ka thënë se zhvillimet aktuale tregojnë rikthimin e historisë në skenën botërore, duke shtuar se Kosova…

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11/11/2026 18:13

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, një intervistë për gazetën prestigjioze franceze “Le Monde”, ka folur për situatën gjeopolitike, raportet me Serbinë, procesin e integrimit evropian dhe prioritetet e Qeverisë Kosovës.

Duke komentuar agresionin rus ndaj Ukrainës, Kurti ka thënë se zhvillimet aktuale tregojnë rikthimin e historisë skenën botërore, duke shtuar se Kosova ndihet e cenueshme një kohë tensioneve shtuara gjeopolitike.

“Agresioni rus ndaj Ukrainës tregon se historia po rikthehet skenën botërore me shumë forcë se kurrë këtë shekull”, ka deklaruar Kurti.

Gjatë qëndrimit treditësh Paris, Kurti pritet zhvillojë takime me presidentin francez, Emmanuel Macron, ku ndër temat kryesore pritet jenë mbështetja e Francës për Kosovën dhe organizimi i Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030.

Sipas “Le Monde”, Kosova ka siguruar një kredi prej 60 milionë eurosh nga Agjencia Franceze për Zhvillim për ndërtimin e fshatit ndërkombëtar sportistëve.

intervistë, Kurti ka folur edhe për rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, duke theksuar se vendi nuk kërkon trajtim privilegjuar procesin e integrimit.

“Ne nuk duam rrugë shkurtra, procedura përshpejtuara apo dyer pasme drejt Bashkimit Evropian, por një proces bazuar meritë”, ka thënë ai.

Kreu i Qeverisë ka veçuar tri fusha si prioritete për katër vjetët e ardhshme: reformën drejtësi, administratën publike dhe arsimin.

“Ne duhet t’i përfundojmë reformat drejtësi, administratë publike dhe arsim. Këto janë tri prioritetet tona për katër vjetët e ardhshme”, ka deklaruar Kurti.

Ai ka komentuar edhe raportet me Serbinë, duke e cilësuar atë si një fqinj armiqësor vazhdon mbështetet nga Rusia.

Sa i përket zhvillimeve politike Serbi, Kurti ka thënë se ende nuk është e qartë se kush ka dalë fitues nga zhvillimet e fundit politike.

“Ne e dimë se kush ka humbur, por ende nuk e dimë se kush ka fituar”, ka deklaruar ai.

aspektin ekonomik, Kurti ka folur për përpjekjet e Kosovës për tërhequr investime huaja energji dhe infrastrukturë, duke përmendur edhe projektet e energjisë erës, digat dhe modernizimin e linjave hekurudhore.

Ai ka theksuar se transporti hekurudhor ka rëndësi jo vetëm për zhvillimin ekonomik, por edhe për sigurinë e vendit, duke marrë si shembull përvojën e Ukrainës. /Lajmi.net/

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