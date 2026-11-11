Senatorja amerikane i dërgon letër Shiroka-Pulës: Jeni forcë stabilizuese për Kosovën

Senatorja amerikane Jeanne Shaheen i ka shprehur mbështetjen presidentes së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, si dhe perspektivës euroatlantike të vendit. Përmes një letre drejtuar presidentes, Shaheen, e cila është anëtare e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit amerikan, ka vlerësuar partneritetin me Kosovën dhe ka shprehur besimin se vendi do të ecë drejt një të…

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11/11/2026 18:32

Senatorja amerikane Jeanne Shaheen i ka shprehur mbështetjen presidentes Kosovës, Justina Shiroka-Pula, si dhe perspektivës euroatlantike vendit.

Përmes një letre drejtuar presidentes, Shaheen, e cila është anëtare e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë Senatit amerikan, ka vlerësuar partneritetin me Kosovën dhe ka shprehur besimin se vendi do ecë drejt një ardhmeje sigurt dhe zhvilluar.

letrën e saj, senatorja e ka falënderuar Shiroka-Pulën për mikpritjen gjatë vizitës saj Kosovë, si dhe për nderimin i ishte bërë.

Duke iu referuar zhvillimeve politike vend, Shaheen ka shprehur shpresën se me presidenten Shiroka-Pula dhe Qeverinë e re, Kosova do nisë një rrugë drejt prosperitetit dhe sigurisë madhe.

“Si përkrahëse e fuqishme e marrëdhënieve SHBA-së me Kosovën dhe popullin e saj, si dhe e ardhmes euroatlantike Kosovës, unë do vazhdoj jap kontributin tim mbështetje Kosovës. Mbetet ende shumë punë për t’u bërë, por jam e bindur se ju do jeni një forcë stabilizuese për Kosovën”, thuhet letrën e senatores Shaheen.

fund letrës, ajo ka falënderuar presidenten për partneritetin dhe mikpritjen e përzemërt, duke shprehur gatishmërinë për vazhduar mbështetjen ndaj Kosovës edhe ardhmen. /Lajmi.net/

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