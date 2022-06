Kosovë – Greqi: Koreografia mahnitëse e Dardanëve

Tribunat e stërmbushura në Prishtinë po i japin zemër kombëtares së Kosovës, në ndeshjen kundër Greqisë, shkruan lajmi.net.

Dardanët kanë përgatitur një koreografi shumë të bukur, duke mbuluar komplet tribunën veriore dhe atë lindore.

FORCA KOSOVË është mesazhi i ilustruar me ngjyrat kaltër-verdhë e bardhë.

Më poshtë mund t’i shihni pamjet. /Lajmi.net/

How about this for an atmosphere?!#KOSGRE I 🇽🇰🇬🇷 pic.twitter.com/2y0OAH8vTJ

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) June 5, 2022