Kosova U21 të inspiruar nga Kombëtarja A, sonte përballen me Anglinë për ëndrrën Euro 2021

Kombëtarja e Kosovës U21 e ka zhvilluar mbrëmë stërvitjen e saj në stadiumin “KCOM” në Hull City, aty, ku sonte, në orën 20:45, do të luajë ndeshjen kualifikuese kundër Anglisë U21 në kuadër të kualifikimeve për Euro 2021.

Atmosfera në kampin e drejtuar nga Rafet Prekazi është shumë e mirë dhe të gjithë futbollistët janë të gatshëm për lojë.

Përkundër faktit se përballë do të kenë një kundërshtar shumë cilësor, Dardanët e rinj e presin me entuziazëm këtë duel dhe me vetëbesim se mund të nxjerrin rezultat pozitiv.

Stërvitja e djeshme ka qenë me intensitet më të vogël, por i ka shërbyer futbollistëve për t’u ambientuar me fushën, derisa përzgjedhësi Prekazi ka dhënë instruksionet e fundit për lojën e cila zhvillohet sot.

Kujtojmë që në grupin 3, Kosova është lidere me gjashtë pikë me dy ndeshjeve të zhvilluara, kurse ‘Tre Luanët’ kanë tre pikë me një ndeshje të luajtur. /Lajmi.net/