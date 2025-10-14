Kosova trajtoi mbi 526 mijë ton mbeturina gjatë vitit 2024 – vetëm 4% u ricikluan
Gjatë vitit 2024, në Kosovë janë trajtuar dhe deponuar gjithsej 526,143 ton mbeturina, që përfaqëson një rritje prej 1.5% krahasuar me një vit më parë (2023), sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) në kuadër të Anketës mbi Mbeturinat e Trajtuara (AMT), transmeton lajmi.net.
Nga kjo sasi:
502,917 ton mbeturina janë deponuar, që përbën 95.6% të totalit,
22,014 ton janë ricikluar, ose 4.2%,
ndërsa vetëm 1,212 ton janë sterilizuara (mbeturina medicinale/spitalore), që përfaqësojnë 0.2% të totalit.
Riciklimi mbetet sfidë: Dominon deponimi i mbeturinave
Sipas ASK-së, deponimi vazhdon të jetë forma kryesore e trajtimit të mbeturinave në vend, me përqindje shumë të lartë, ndërsa riciklimi mbetet në nivel minimal. Deponia më e ngarkuar në vend ishte ajo e Mirashit në Prishtinë, ku janë pranuar 190,513 ton, ose 37.9% e të gjitha mbeturinave të deponuara në nivel vendi.
Llojet e mbeturinave më të trajtuara
Nga mbeturinat e trajtuara në vitin 2024, përqindja sipas llojit ishte:
49.8% mbeturina nga letra dhe kartoni,
28.0% nga metalet,
17.0% nga plastika,
5.2% mbeturina medicinale/spitalore.
Rritje edhe në deponimin total
Sasia e mbeturinave të deponuara në deponitë e licencuara u rrit me 2.6% krahasuar me vitin 2023. ASK thekson se këto të dhëna paraqesin një burim të rëndësishëm për vlerësimin e gjendjes aktuale në menaxhimin e mbeturinave në Kosovë dhe për hartimin e politikave mjedisore në të ardhmen./lajmi.net/