Kosova në këmbë për çlirimtarët! – Qytetarët protestojnë në shumë qytete kundër vendimit të Speciales

Në shumë qytete të Kosovës, me organizim të OVL-UÇK-së, është mbajtur protestë në ora 17:00. Kjo protestë u mbajt nën moton “JO NË EMRIN TIM”, për të kundërshtuar vendimin e Gjykatës Speciale që dënoi me 81 vjet burg ish-krerët e UÇK-së, transmeton lajmi.net. Vala e protestave në Kosovë ka filluar që nga dita kur u…

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25/09/2026 18:47

Në shumë qytete të Kosovës, me organizim të OVL-UÇK-së, është mbajtur protestë në ora 17:00.

Kjo protestë u mbajt nën moton “JO NË EMRIN TIM”, për të kundërshtuar vendimin e Gjykatës Speciale që dënoi me 81 vjet burg ish-krerët e UÇK-së, transmeton lajmi.net.

Vala e protestave në Kosovë ka filluar që nga dita kur u shpallë vendimi i Speciales dhe që nga ajo ditë, çdo ditë qytetarët kanë dal të protestojnë kundër vendimit.

Më poshtë keni pamje në disa qytete të Kosovës kundër këtij vendimi:

MITROVICË

GJILAN

DEÇAN

FERIZAJ

SUHAREKË

DRENAS

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