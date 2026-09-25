Kosova në këmbë për çlirimtarët! – Qytetarët protestojnë në shumë qytete kundër vendimit të Speciales
Në shumë qytete të Kosovës, me organizim të OVL-UÇK-së, është mbajtur protestë në ora 17:00. Kjo protestë u mbajt nën moton “JO NË EMRIN TIM”, për të kundërshtuar vendimin e Gjykatës Speciale që dënoi me 81 vjet burg ish-krerët e UÇK-së, transmeton lajmi.net. Vala e protestave në Kosovë ka filluar që nga dita kur u…
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Në shumë qytete të Kosovës, me organizim të OVL-UÇK-së, është mbajtur protestë në ora 17:00.
Kjo protestë u mbajt nën moton “JO NË EMRIN TIM”, për të kundërshtuar vendimin e Gjykatës Speciale që dënoi me 81 vjet burg ish-krerët e UÇK-së, transmeton lajmi.net.
Vala e protestave në Kosovë ka filluar që nga dita kur u shpallë vendimi i Speciales dhe që nga ajo ditë, çdo ditë qytetarët kanë dal të protestojnë kundër vendimit.
Më poshtë keni pamje në disa qytete të Kosovës kundër këtij vendimi:
MITROVICË
GJILAN
DEÇAN
FERIZAJ
SUHAREKË
DRENAS