‘‘Stoik në shi’’, Liria ka Emër ndan foto nga protesta në Ferizaj kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK’së: Jo në emrin tim

Liria ka Emër ka ndarë foto nga protesta e zhvilluar në Ferizaj kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-së. Në postim, platforma shkruan edhe ‘’vazhdojmë me 1 tetor në shesh n’Prishtinë’’. ‘’FERIZAJI STOIK NË SHI – JO NË EMRIN TIM. #LiriaKaEmër Faleminderit! Vazhdojmë me 1 Tetor në shesh n’Prishtinë.’’, thuhet në postim.

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25/09/2026 18:27

Liria ka Emër ka ndarë foto nga protesta e zhvilluar në Ferizaj kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-së.

Në postim, platforma shkruan edhe ‘’vazhdojmë me 1 tetor në shesh n’Prishtinë’’.

‘’FERIZAJI STOIK NË SHI – JO NË EMRIN TIM.

#LiriaKaEmër

Faleminderit!

Vazhdojmë me 1 Tetor në shesh n’Prishtinë.’’, thuhet në postim.

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