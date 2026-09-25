‘‘Stoik në shi’’, Liria ka Emër ndan foto nga protesta në Ferizaj kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK’së: Jo në emrin tim
Liria ka Emër ka ndarë foto nga protesta e zhvilluar në Ferizaj kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-së. Në postim, platforma shkruan edhe ‘’vazhdojmë me 1 tetor në shesh n’Prishtinë’’. ‘’FERIZAJI STOIK NË SHI – JO NË EMRIN TIM. #LiriaKaEmër Faleminderit! Vazhdojmë me 1 Tetor në shesh n’Prishtinë.’’, thuhet në postim.
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Liria ka Emër ka ndarë foto nga protesta e zhvilluar në Ferizaj kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-së.
Në postim, platforma shkruan edhe ‘’vazhdojmë me 1 tetor në shesh n’Prishtinë’’.
‘’FERIZAJI STOIK NË SHI – JO NË EMRIN TIM.
#LiriaKaEmër
Faleminderit!
Vazhdojmë me 1 Tetor në shesh n’Prishtinë.’’, thuhet në postim.