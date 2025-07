Kontroll më i rreptë për therjet e kafshëve – AUV prezanton udhëzimin e ri

Sot në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) u mbajt takim me përfaqësuesit e thertoreve, ku u njoftuan me kriteret e vendosura në Udhëzimin Administrativ për përcaktimin e rregullave të kontrollit zyrtar për kafshët e gjalla që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës.

Ky udhëzim përcakton rregullat për importin e kafshëve dhe obligimet e operatorëve për të lajmëruar dhe regjistruar therjet në sistemin elektronik FSMC, duke përcaktuar edhe kohën e raportimit të therjes për kafshët nga importi. Të gjitha kafshët për therje që blihen nga importuesit duhet të raportohen në sistem brenda afatit të përcaktuar në udhëzimin e ri, raporton lajmi.net

Në takim u diskutuan edhe akte të tjera normative, të cilat përcaktojnë masat që institucionet duhet të ndërmarrin në rast të mospërputhjes së veprimeve me rregullat e definuara.

Operatorët u njoftuan edhe për obligimet e tyre lidhur me procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe kriteret që kërkohen në këtë kontekst. Ata u apeluan të vazhdojnë respektimin e praktikave të mira në punë, veçanërisht në mbajtjen e higjienës në hapësirat e therjes, ruajtjes dhe përpunimit të mishit, duke dëshmuar me dokumente respektimin e rregullave ligjore për therjet.

Qëllimi është ruajtja e shëndetit publik dhe ofrimi i mishit dhe produkteve të mishit të përgatitura në kushte të mira higjienike për konsumatorët. Duke qenë në sezonin e verës, u theksua rëndësia e kujdesit të veçantë në ruajtjen e produkteve në temperatura të përshtatshme ftohëse deri në momentin e blerjes nga konsumatori i fundit.

Në fund të prezantimeve u hap një debat me qëllim dëgjimin e vërejtjeve dhe vështirësive të operatorëve lidhur me raportimin e therjeve dhe çështje të tjera që lidhen me aktivitetet e tyre. Zyrtarë nga tri drejtoritë e AUV-së dhanë shpjegimet e nevojshme për të sqaruar më mirë mënyrën e mbarëvajtjes së detyrueshme dhe korrekte të këtij procesi.

