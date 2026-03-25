Konjufca pret Ambasadoren e Holandës, theksohet forcimi i bashkëpunimit dhe agjenda evropiane
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, priti në takim Ambasadoren e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, Karin Boven.
Lajme
“Në takim u shkëmbyen urime me rastin e formimit të qeverisë së re në Holandë, ndërsa Ambasadorja Boven e uroi Zëvendëskryeministrin Konjufca për mandatin e ri. U riafirmua mbështetja e vazhdueshme e Holandës për Republikën e Kosovës. U diskutua për avancimin e bashkëpunimit dhe për rëndësinë e përputhjes së qëndrimeve tona në çështje me interes të përbashkët, veçanërisht në kuadër të agjendës evropiane Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar për forcimin e partneritetit me Mbretërinë e Holandës”, thuhet në njoftim.