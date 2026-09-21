​Kongresisti Lawler: I nderuar të marr pjesë në meshë së bashku me Kurtin

Kongresisti amerikan Mike Lawler ka njoftuar se ka marrë pjesë në meshën e së dielës së bashku me kryeministrin Albin Kurti, në Kishën Katolike Shqiptare “Zoja e Shkodrës”, në Hartsdale të New Yorkut. “Isha i nderuar të merrja pjesë në meshë në Kishën ‘Zoja e Shkodrës’, së bashku me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti”, shkroi…

Lajme

21/09/2026 13:01

Kongresisti amerikan Mike Lawler ka njoftuar se ka marrë pjesë në meshën e së dielës së bashku me kryeministrin Albin Kurti, në Kishën Katolike Shqiptare “Zoja e Shkodrës”, në Hartsdale të New Yorkut.

“Isha i nderuar të merrja pjesë në meshë në Kishën ‘Zoja e Shkodrës’, së bashku me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti”, shkroi ai në platformën X.

Lawler tha se kjo ishte një mundësi e rëndësishme për t’u bashkuar në besim dhe për të kremtuar komunitetin shqiptaro-amerikan.

Ai shprehu mirënjohje për mundësinë e bashkëbisedimit me Kurtin dhe pjesëtarët e komunitetit.

“Festuam vlerat, besimin dhe trashëgiminë tonë të përbashkët”, shkroi kongresisti amerikan.

Nga ana tjetër, edhe kryeministri i Kosovës ka informuar për një takim që pati dje, sipas kohës lokale në SHBA, me Lawler.

“Kryeministri e informoi kongresistin për zhvillimet e fundit në vend, përfshirë votimin e Qeverisë së re në Kuvendin e Republikës së Kosovës më 13 shtator, si dhe për gatishmërinë e Qeverisë për rifillimin e Dialogut Strategjik me Shtetet e Bashkuara, me një agjendë konkrete për sigurinë, energjinë, investimet dhe sundimin e ligjit”, thuhet në një njoftim të qeverisë së Kosovës, në lidhje me ketë takim. “Po ashtu u theksua bashkëpunimi i shkëlqyeshëm dypalësh, ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në fushën e mbrojtjes. Ndërsa, u diskutua edhe për thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe për tërheqjen e investimeve amerikane në Kosovë, sidomos në energji, teknologji dhe prodhim, si dhe për rolin e mërgatës shqiptare në New York si urë për tregti dhe investime”.

Artikuj të ngjashëm

September 21, 2026

Shtrenjtohen çmimet e disa linjave të autobusëve ndërurban

September 21, 2026

Çka po kërkon PDK-ja nga Kuvendi për Specialen? Flet Eman Rrahmani

September 21, 2026

Aleanca: Mbështesim çdo iniciativë ligjore dhe demokratike që synon vendosjen e...

September 21, 2026

Çitaku në mbështetje të protestës së studentëve: Mos u ndalni, mbrapa...

September 21, 2026

Çmimi i naftës vazhdon të bie në tregjet ndërkombëtare

September 20, 2026

Ledri Vula për ish-krerët e UÇK-së: Këta njerëz të mëdhenj kanë...

Lajme të fundit

Shtrenjtohen çmimet e disa linjave të autobusëve ndërurban

Çka po kërkon PDK-ja nga Kuvendi për Specialen? Flet Eman Rrahmani

Aleanca: Mbështesim çdo iniciativë ligjore dhe demokratike që...

Foda: Jam munduar ta bind Rrahmanin, por nuk ka pranuar