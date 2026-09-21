Shtrenjtohen çmimet e disa linjave të autobusëve ndërurban
Çmimet e biletave të autobusëve ndërurbanë në Kosovë kanë nisur të rriten, me disa kompani që kanë shtrenjtuar tarifat gjatë vitit, raportoi Buletini Ekonomik. Armend Tours ka rritur nga 5 në 6 euro biletën për linjën Gjakovë–Prishtinë–Gjakovë, duke përmendur rritjen e derivateve dhe kostove operative. Rritje janë raportuar edhe në linja të tjera. Në mars,…
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Çmimet e biletave të autobusëve ndërurbanë në Kosovë kanë nisur të rriten, me disa kompani që kanë shtrenjtuar tarifat gjatë vitit, raportoi Buletini Ekonomik.
Armend Tours ka rritur nga 5 në 6 euro biletën për linjën Gjakovë–Prishtinë–Gjakovë, duke përmendur rritjen e derivateve dhe kostove operative.
Rritje janë raportuar edhe në linja të tjera. Në mars, Prishtinë–Rahovec u shtrenjtua nga 3.50 në 4 euro, ndërsa Prishtinë–Mitrovicë nga 1.50 në 2 euro.