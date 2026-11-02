Komisioni Hetimor për rastin e Arlinda Zekajt vazhdon mbledhjen pa praninë e mediave
Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekës ka mbyllur mbledhjen për media gjatë shqyrtimit të pikës “të ndryshme”. Gjatë mbledhjes, deputeti Eman Rrahmani ka propozuar që anëtarët e komisionit të zhvillojnë një vizitë te familja e Arlinda Zekës. Ndërkaq, deputetja e LDK-së ka thënë se vendimi për një…
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Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekës ka mbyllur mbledhjen për media gjatë shqyrtimit të pikës “të ndryshme”.
Gjatë mbledhjes, deputeti Eman Rrahmani ka propozuar që anëtarët e komisionit të zhvillojnë një vizitë te familja e Arlinda Zekës.
Ndërkaq, deputetja e LDK-së ka thënë se vendimi për një vizitë të tillë duhet t’i lihet familjes, duke respektuar vullnetin e saj për të vendosur se kur dëshiron t’i takojë deputetët.