Komisioni Hetimor për rastin e Arlinda Zekajt vazhdon mbledhjen pa praninë e mediave

Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekës ka mbyllur mbledhjen për media gjatë shqyrtimit të pikës “të ndryshme”. Gjatë mbledhjes, deputeti Eman Rrahmani ka propozuar që anëtarët e komisionit të zhvillojnë një vizitë te familja e Arlinda Zekës. Ndërkaq, deputetja e LDK-së ka thënë se vendimi për një…

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02/11/2026 12:39

Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekës ka mbyllur mbledhjen për media gjatë shqyrtimit të pikës “të ndryshme”.

Gjatë mbledhjes, deputeti Eman Rrahmani ka propozuar që anëtarët e komisionit të zhvillojnë një vizitë te familja e Arlinda Zekës.

Ndërkaq, deputetja e LDK-së ka thënë se vendimi për një vizitë të tillë duhet t’i lihet familjes, duke respektuar vullnetin e saj për të vendosur se kur dëshiron t’i takojë deputetët.

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