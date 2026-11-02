Valdrina ngatërroi Valdetin me një banor të BBVK: Tepër t’njëjtë m’doken këta dy

Valdrina ka ndarë një moment plot humor me ndjekësit në Instagram, duke treguar një ngatërresë që i kishte ndodhur teksa po ndiqte Big Brother VIP Kosova. Ajo ka zbuluar se për një moment kishte ngatërruar Dionin me bashkëshortin e saj, Valdetin, për shkak të ngjashmërisë së madhe mes tyre. Në një InstaStory, Valdrina ka shkruar:…

ShowBiz

02/11/2026 12:43

Valdrina ka ndarë një moment plot humor me ndjekësit në Instagram, duke treguar një ngatërresë që i kishte ndodhur teksa po ndiqte Big Brother VIP Kosova.

Ajo ka zbuluar se për një moment kishte ngatërruar Dionin me bashkëshortin e saj, Valdetin, për shkak të ngjashmërisë së madhe mes tyre.

Në një InstaStory, Valdrina ka shkruar:

“Tepër t’njëjtë m’doken këta dy, ahahahah. Njëherë jam duke e incizuar Dionin, duke menduar se është Vali. Thashë: ‘Oj Valdrinooo, mos bëj skandale’, hahahahah”.

Por Valdrina nuk është ndalur me kaq. Në një tjetër InstaStory, ajo ka publikuar pamje nga televizori ku shihen ulur bashkë të dy, duke shkruar:

“A po e shihni edhe ju?”.

Pyetjen e ka shoqëruar me tri emoji duke qeshur me lot, duke kërkuar kështu edhe mendimin e ndjekësve nëse edhe ata e vërejnë ngjashmërinë mes Dionit dhe Valdetit.

Duket se ngjashmëria mes dy banorëve është aq e madhe, sa për një moment ka arritur ta ngatërrojë edhe vetë bashkëshorten e Valdetit.

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